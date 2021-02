Ich gebe zu: Ich liebe Hamburg und bin in diesem Punkt nicht neutral. Ich habe dort gelebt, studiert, gefeiert und gearbeitet. Wenn ich Filme über den Kiez sehe, denke ich an die Nächte mit meinen Mädels auf dem Hamburger Berg und nächtliche Stärkungen in "Erikas Eck"... Deswegen komme ich nicht darum herum, Ihnen diese Folge von "Notruf Hafenkante" zu empfehlen: "Das Tor zur Welt" - die Folge spielt selbstverständlich auf dem Kiez, nimmt Sie mit auf einen spannenden Ausflug in die Hansestadt und ist schon vorab für Sie in der Mediathek zu finden. (Länge 43 Minuten)