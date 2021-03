Ob tatsächlich weiter gelockert wird und in welcher Gestalt, darüber wird am Mittwoch beim nächsten Bund-Länder-Gipfel entschieden. Die Bundesregierung mahnt vor den Beratungen, vor allem mit Blick auf die sich in Europa ausbreitenden Virusvarianten, weiter ein vorsichtiges Vorgehen an. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte heute: