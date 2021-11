Zwischen den Bundesländern herrscht weiter Uneinigkeit über die Notwendigkeit eines Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Situation. In Baden-Württemberg gilt bereits ab heute die Corona-Warnstufe und auch Bayern zieht die Corona-Zügel an. Wenigstens aus den USA gibt es in Sachen Corona verhältnismäßig gute Nachrichten (siehe unten).