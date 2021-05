beginnen wir mit einem Blick in die Gegenwart: RKI-Chef Lothar Wieler hofft, mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen, die Pandemie bald unter Kontrolle zu bekommen. Er wirft beim wöchentlichen Corona-Update in der Bundespressekonferenz heute aber auch einmal mehr einen Blick in die Zukunft. Es müssten am Ende deutlich über 80 Prozent der Bevölkerung immunisiert sein, vor allem mit Blick auf umfangreichere Lockerungen. Trotzdem gibt es Lockerungen schon ab diesem Wochenende - zumindest für Geimpfte.