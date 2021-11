Wie nötig das angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens ist, zeigen viele der heutigen Meldungen: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat zum Beispiel im ZDF angekündigt, dass die 2G-Regeln in seinem Bundesland ausgeweitet werden. Auch in Schleswig-Holstein ist bereits heute die Rede von Verschärfungen, die beispielsweise in Bayern und Baden-Württemberg schon gelten.