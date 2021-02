heute gibt es verschiedene interessante News in Sachen Corona. Für mich persönlich sticht eine Studie der Hamburger Uniklinik hervor. Darin haben Rechtsmediziner*innen alle 753 Sterbefälle in Hamburg untersucht, die im Jahr 2020 mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung gebracht wurden. In diesem FAQ haben wir die Ergebnisse zusammengefasst.