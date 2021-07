Schulstart unter Corona-Bedingungen: In gleich drei Bundesländern ist heute der letzte Ferientag. Am Montag geht dann in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Schule wieder los. Was hat sich in den Ferien getan, um Schülerinnen und Schüler vor Corona zu schützen? Ein Blick auf Luftfiltergeräte, Masken, Impfungen und Tests.