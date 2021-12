Am 28. Dezember 1942 starb der dreimalige Turn-Olympiasieger Alfred Flatow im Konzentrationslager Theresienstadt, in das er wenige Monate zuvor ausgerechnet an seinem 73. Geburtstag zusammen mit seiner Schwester verschleppt worden war. Die NSDAP hatte Flatow zum Austritt aus der Deutschen Turnerschaft gezwungen, es dauerte Jahrzehnte, bis er rehabilitiert war. Mittlerweile gibt es in Berlin eine Flatowallee, eine Flatow-Sporthalle und zwei Stolpersteine vor seinem einstigen Haus in der Landshuter Straße 33. Der Deutsche Turner-Bund verleiht bei seinen Turnfesten eine Flatowmedaille.