2050 - spätestens in diesem Jahr soll kein Plastikmüll mehr in die Meere gelangen. 60 Staats- und Regierungschefs haben in New York am Rande der UN-Generaldebatte ein sogenanntes "Versprechen für die Natur" verabschiedet. Unter anderem solle unregulierte Fischerei und Wilderei gestoppt werden und eben bis 2050 kein Plastikmüll mehr in die Meere gelangen. Frankreich, Großbritannien und Deutschland unterstützen das Vorhaben. "Die Biodiversität ist unsere Lebensversicherung: Sie liefert saubere Luft und Wasser, Essen, Baumaterial und Kleidung. Sie schafft Jobs und Lebensunterhalt", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) per Video-Botschaft.