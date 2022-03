Damit ist auch klar: Das Regelungs-Wirrwarr wird weiter bestehen bleiben. Gerade wer in einem "Grenzgebiet" mehrerer Bundesländer lebt, muss sich genau informieren, was wo gilt: ob beispielsweise in dem einen Bundesland noch FFP2-Masken vorgeschrieben sind in Geschäften. Oder welche Regelungen für den Zugang zu Restaurant, Kino oder Theater in dem anderen Bundesland gelten.