Tricks des Lebensmittelindustrie: Der Food-Entertainer Sebastian Lege setzt sich mit bekannten und beliebten Produkten aus Supermärkten und Discountern auseinander. In zwei neuen Folgen widmet er sich den "Tricks der Lebensmittelindustrie". Heute, um 20.15 Uhr im ZDF, nimmt er in "Milka, Oreo, Philadelphia" Artikel der Firma Mondelēz ins Visier, am Dienstag, 15. Februar 2022, 20.15 Uhr, in "Pfanni, Knorr, Langnese" Erzeugnisse von Unilever. Beide "ZDFzeit"-Dokumentationen von Thomas Lischak sind bereits in der Mediathek verfügbar.