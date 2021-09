Sich von Zivilisation lösen und in die Natur ziehen: Was nach dem Plot eines Abenteuerromans klingt, haben Marc und Günther verwirklicht. Was bewegt die beiden Männer dazu, einen solchen Schritt zu gehen? Was versprechen sie sich von dieser Entscheidung? Und was sind die Schattenseiten des Lebens im Wald? Diese Fragen versucht die ZDF-Dokureihe 37 Grad in dem Film "Zuhause im Wald - Leben abseits der Zivilisation" zu beantworten. (28 Minuten)