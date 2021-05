DFB-Präsident Fritz Keller will nach wochenlanger Hängepartie zurücktreten: Fritz Keller will an diesem Montag nach nur 20 Monaten sein Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes aufgeben. Der 64-Jährige zieht mit seinem Rücktritt die Konsequenzen aus seiner verbalen Entgleisung gegenüber Vizepräsident Rainer Koch. Keller hatte seinen Stellvertreter bei einer Präsidiumssitzung mit dem ehemaligen Nazi-Richter Roland Freisler verglichen.