Update am Abend : Vierte Corona-Impfung? "Das ist schwierig"

Das habe ich vor - aber eben auch oft erlebt, dass das nicht reicht. Die Impfärztin merkt, dass ich mich nicht so leicht umstimmen lasse. Es tut ihr leid, mich einfach wegzuschicken und so holt sie ihre Kollegin aus dem Nachbarraum dazu (außer mir ist zu der Zeit sowieso niemand in der Impfstraße). Die erlöst uns, indem sie fragt, ob ich Kontakt zu Risikopatienten oder pflegebedürftige Angehörige habe. Die habe ich tatsächlich. Und so endet mein Besuch im Impfzentrum mit der Luxusfrage: "Was hätten Sie denn gerne?"