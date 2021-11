B.1.1.529 heißt die neue Variante. Sie wurde zuerst in Südafrika entdeckt und scheint sich dort gegen die aktuell dominante Delta-Variante durchzusetzen. Die Weltgesundheitsorganisation wird sie voraussichtlich bald als "interessante Variante" oder als "besorgniserregende Variante" einstufen und mit dem griechischen Buchstaben "Nu" benennen. Am Mittag wurde in Belgien die erste Infektion mit der neuen Variante des Coronavirus erstmals in Europa nachgewiesen. Auch in Hongkong gab es bereits einen Fall.