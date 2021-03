Das dürfte denen nutzen, die eh schon bekannt und beliebt sind. Allen voran Winfried Kretschmann in Stuttgart und Malu Dreyer in Mainz. Und damit auch ihren Parteien, also den Grünen in Baden-Württemberg und der SPD in Rheinland-Pfalz. Beide haben gute Chancen, erneut stärkste Partei zu werden. Die Grünen in Baden-Württemberg liegen im Politbarometer Extra sehr deutlich vorn, auch die SPD in Rheinland-Pfalz liegt vorn, wenn auch nicht so deutlich.