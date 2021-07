Heute vor 25 Jahren, am 7. Juli 1996, wurden in Srebrenica in Bosnien-Herzigowina die ersten Massengräber in der ehemaligen Moslem-Enklave und UN-Schutzzone geöffnet, in denen 1995 nach der Eroberung der Stadt durch bosnisch-serbische Truppen und einem Massaker an den muslimischen Einwohnern mehrere tausend Menschen begraben wurden. Das Massaker gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.