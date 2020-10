Wie wäre es mit einem spannenden Westernthriller? Bevor Sie jetzt aber an Cowboys und Amerika denken - nein, es geht in "Flatland" um drei Frauen in Südafrika. Dort tötet Natalie aus Notwehr den Priester, der sie gerade getraut hat. Danach galoppiert sie auf ihrem Pferd Ouma in die Einöde - und nimmt ihre hochschwangere Ziehschwester Poppie gleich mit. Dicht auf den Fersen ist Polizistin Beauty, die die Unschuld ihres Ex-Verlobten beweisen will. Das Abenteuerdrama der Südafrikanerin Jenna Cato Bass ist in der Mediathek in Originalsprache mit Untertiteln zu sehen: