US-Präsidentschaftswahl - am Ende entscheidet das Electoral College: Es heißt, das Volk wählt den Präsidenten. In den USA sind es die Wahlleute. Wie funktioniert das? Und wie kann es sein, dass am Ende womöglich nicht die Wählerstimmen entscheiden? Vier Mal ist es schon passiert: Jemand wurde US-Präsident, obwohl er nicht die Mehrheit der Wählerstimmen bekommen hatte. Zuletzt so passiert 2016, als Donald Trump rund drei Millionen weniger Stimmen als Herausforderin Hillary Clinton erhielt und die Wahlleute ihn trotzdem zum Präsidenten machten. Wie ist das möglich?