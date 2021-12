Am Donnerstag kommt in der Nordhälfte von Westen her Regen auf, der nach Osten hin in Schnee übergeht. Im Übergangsbereich kann das, etwa von Niedersachsen bis nach Thüringen, vorübergehend zu Glatteis führen. Im Süden gibt es nach Nebelauflösung freundliche Abschnitte. Der Wind weht mäßig, im Bergland und an der Nordsee in Böen stark aus Südwest. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus 1 Grad an der Oder und plus 10 Grad am Oberrhein.