Das Dauertief "Bernd" in Deutschland, aber auch die extreme Hitze in den USA: Die Wetterextreme hätten direkt mit dem Klimawandel zu tun, so ZDF-Wettermoderator Özden Terli. Auf dem Planeten bleibe immer mehr Wärme zurück, was die Ursache für diese gehäuften extremen Phänomene sei. Und es gebe nur einen Ausweg.