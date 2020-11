17,6 Millionen - in so vielen Haushalten in Deutschland lebte im Jahr 2019 nur eine Person. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht hat. Laut der Statistik ist es außerdem so, dass fast vier Mal so viele Frauen wie Männer über 80 allein leben. Fast die Hälfte der Alleinlebenden (42 Prozent) lebt demnach in Großstädten.