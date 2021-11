CDU entscheidet im Januar über Vorsitz: Die CDU will den Nachfolger von Parteichef Armin Laschet auf dem Parteitag am 21./22. Januar in Hannover wählen. Dafür gab es am Dienstag im CDU-Vorstand in Berlin einhellige Zustimmung. Vorgeschaltet werden soll eine Mitgliederbefragung. Erste Bewerbungen können ab Samstag eingereicht werden.