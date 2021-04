72 Millionen - So viel Hektoliter Bier wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland 2020 verkauft - rund 5,5 Prozent weniger als 2019. Heute ist der Tag des Deutschen Bieres, Am 23. April 1516 wurde das Reinheitsgebot für Bier verkündet. Im Durchschnitt werden in Deutschland im Jahr rund 100 Liter Bier pro Kopf getrunken.