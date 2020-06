heute vor einer Woche hat die Bundesregierung die Corona-Warn-App vorgestellt. Ich habe sie mir gleich am ersten Tag heruntergeladen. Seitdem versichert mir das grüne Quadrat: bisher keine Risiko-Begegnung. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Schließlich fahre ich jeden Tag mit der Straßenbahn in die Moma/Mima-Redaktion in Berlin.