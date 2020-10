"Ich glaube, dass im Laufe des nächsten Jahres die Pandemie ein bisschen ihren Schrecken verlieren wird" - das war gestern die gute Nachricht, mit der mich Isabella Eckerle, die Leiterin des Zentrums für Viruserkrankungen in Genf, in die Nacht entlassen hat. Am Ende eines Tages, der mit der ersten Ausgangsbeschränkung in einer Region Deutschlands seit der Corona-Welle im Frühling mal wieder ein deutliches Warnsignal setzte.