Heute in zwei Wochen ist Heiligabend. Und jetzt zählt es. Wie voll die Intensivstationen an Weihnachten sind und wie hoch die Todesrate ist, entscheidet sich jetzt. Wie belastet Pflegerinnen und Pfleger die Feiertagsschichten absolvieren und wieviel Sterben das Fest der Familie überschattet, entscheidet sich jetzt, heute, morgen. Welches Risiko die Enkel mit zu Oma und Opa bringen und was das für den Januar und Februar bedeutet, entscheidet sich jetzt, heute, morgen, in den nächsten Tagen.