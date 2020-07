Dieses Jahr feiert das Heavy-Metal-Festival in Wacken sein 30. Jubiläum - und die "Metalheads" müssen zuhause bleiben. Stattdessen planen die Veranstalter ein Online-Event. Wer den Flair von "Wacken Open Air" trotzdem genießen will, kommt in der Dokumentation "Wacken - Der Film" auf seine Kosten - gewaltige Bild- und Tonaufnahmen inklusive. Jederzeit in der Mediathek oder am Dienstag um 00:45 auf 3sat.