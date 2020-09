womit verbringt man seine Zeit, wenn man am besten alleine zu Hause bleiben soll? Richtig: mit Lernen. Zumindest gilt das jetzt für all jene Schülerinnen und Schüler, für die das Abitur ansteht. Von Olympia bis Fußball-EM wird jedes Event weiträumig verschoben oder ganz abgesagt, an den Abiturprüfungen wollen die Kultusminister dagegen festhalten, haben sie heute entschieden. Ausnahmezustand hin oder her. Entweder jetzt oder zu einem Nachholtermin bis Ende des Schuljahres.