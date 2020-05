elf Tage hat es gedauert, um ein Rettungspaket in Form eines Nachtragshaushalts gegen die Folgen der Corona-Krise vom Bundeskabinett durch den Bundestag und den Bundesrat zu bekommen: Nach Jahren der Schwarzen Null macht Deutschland in kürzester Zeit 156 Milliarden Euro neue Schulden, um geschlossenen Geschäften und Firmen unter die Arme zu greifen. Elf Tage hat es auch gedauert, um eine Lösung für die 146 Flüchtlinge auf dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" zu finden: Wegen der Corona-Krise durften sie weder in Italien noch in Malta an Land gehen - mittlerweile soll es an Bord einen ersten Suizidversuch gegeben haben. Heute sollen die Menschen unter Aufsicht des Roten Kreuzes von einem größeren Schiff übernommen werden und dort eine Quarantänezeit verbringen.