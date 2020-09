Wir blicken aktuell viel in die USA und auf den Krisenherd New York. Wie dramatisch die Lage dort ist, hat meine Kollegin Corinna Zander mit Daten und Grafiken aufbereitet. Interessant ist aber auch, wie die Vereinigten Staaten auf Deutschland schauen: So analysiert die "New York Times", warum hierzulande die Sterberate im Vergleich zu den Fallzahlen so auffallend niedrig ist, und wie das relativ große Vertrauen in die Kompetenz der Regierung einen entscheidenden Unterschied im Kampf gegen das Virus macht. (Ausnahmsweise ein Linktipp in englischer Sprache, Anmerkung der Redaktion)