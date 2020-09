rund eine Woche nach der Verkündung der Kontaktbeschränkungen durch Bund und Länder haben die meisten Menschen in Deutschland die verordneten Verhaltensregeln verinnerlicht. Auf engen Gassen lassen sie sich gegenseitig passieren - gelegentlich sogar mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen -, in den Läden halten sie den geforderten Mindestabstand zueinander und größere Gruppen sind auf öffentlichen Plätzen mit Ausnahme von Familien kaum noch anzutreffen. Und an diese Maßnahmen werden wir uns gewöhnen müssen, denn: Eine Lockerung ist derzeit noch nicht in Sicht, wie Regierungssprecher Steffen Seibert heute noch einmal betont.