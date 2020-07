Am Mittwoch scheint vor allem zwischen Main und Donau die Sonne. Im Norden gibt es einige Wolken und an den Küsten und in Schleswig-Holstein Schauer. Der Regen an den Alpen wird weniger. An der Nordsee weht ein starker und böiger Westwind mit stürmischen Böen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 17 Grad in Schleswig-Holstein und 29 Grad an Ober- und Hochrhein.