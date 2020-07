"Schön, dass Sie da sind. Mit der Bahn kommen Sie auch in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel!": Die Durchsage der Deutschen Bahn mahnt freundlich zur Vorsicht, in vielen Zügen sind auch genügend Plätze frei - und dennoch kommt es in diesen Tagen immer wieder zu Situationen, in denen der Abstand auf der Strecke bleibt. Dann wird beim Einsteigen geschoben und die Menschen stehen dicht an dicht im Gang.