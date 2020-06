4.135 Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie Veranstaltungs-Locations in ganz Deutschland strahlen in der "Night of Light" vom 22. auf den 23. Juni ihre Gebäude oder stellvertretend ein Bauwerk in ihrer Region mit roter Beleuchtung an, um auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft in der Corona-Krise aufmerksam zu machen.