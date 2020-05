Keine Gelegenheit lässt China aus, sich für sein schnelles Krisenmanagement zu loben. Die Regierung feiert sich und die Erfolge im Kampf gegen die Epidemie, inszeniert sich als Sieger über das Virus - aber auch über den Westen. Mittlerweile sind in den USA mehr Menschen an Covid-19 gestorben als offiziell in China infiziert.