Vom Glück, 75 Jahre in Frieden zu leben: Zum heutigen Antikriegstag beschreibt mein Kollege Christhard Läpple das Privileg von 75 Jahren Frieden in Europa. Doch: Wie steht es eigentlich um den Weltfrieden? Die wichtigsten Zahlen rund um Krieg und Frieden finden Sie in diesem Grafik-Artikel.