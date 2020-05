Auch die geschlossenen Grenzen stehen in Frage. Das Robert-Koch-Institut hält es für möglich, sie zu öffnen, wenn die Corona-Lage in den Nachbarländern ähnlich ist. Die Bundesregierung will sich bald zum Thema äußern - aktuell sind die Kontrollen bis diesen Freitag, 15. Mai, befristet. Die EU-Kommission will morgen einen Plan vorlegen. Der sieht offenbar vor, die Kontrollen nach und nach aufzuheben - auch mit Blick auf den Tourismus. Die Rückreise ins Europa der offenen Grenzen beginnt.