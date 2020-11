Auch in Italien, das so früh und so heftig wie kein anderes Land betroffen war, steigt die Zahl der Neuinfizierten wieder rasant. Ärzte schlagen Alarm. Unvergessen die Bilder aus Bergamo, wo Militärkonvois Särge abtransportieren mussten, medizinisches Personal buchstäblich bis zum Umfallen arbeitete. Die damaligen Helden der Pandemie, Ärzte und Krankenschwestern, sind wieder unermüdlich im Einsatz. Viele waren vor allem anfangs von der EU schwer enttäuscht: "Wir in Italien wurden ein bisschen vernachlässigt", sagt Dr. Francesca Mangiatordi vom Krankenhaus in Cremona rückblickend.