Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Thema am Sonntagabend aufgebracht, inzwischen ist es in vielerlei Munde: strengere Regeln für Feste und Partys in Corona-Zeiten. Der Ärzteverband Marburger Bund hätte dazu gerne Regeln, die in allen 16 Bundesländern einheitlich gelten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das Robert-Koch-Institut meldete für Montag 1.390 Neuinfektionen in Deutschland.