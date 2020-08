Charlotte wollte eigentlich alles anders machen. Raus aus ihrem Job in einer Werbeagentur, raus aus der Ehe. Doch dann kommt die Pandemie - und damit alles anders. Die neue Comedy-Serie "Drinnen - Im Internet sind alle gleich" erzählt Charlottes Geschichte, in 15 kurzen Folgen, immer montags bis freitags um 20 Uhr in der Mediathek. Drei Folgen sind schon online - hier im Video ist die erste (10 Minuten).