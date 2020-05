wenn das Coronavirus erst einmal den Weg in eine Flüchtlingsunterkunft gefunden hat, schnellt die Zahl der Infizierten hierzulande oft rasant in die Höhe. Mehr als 120 Fälle in Halberstadt, 68 Infizierte in Henningsdorf, 20 in Düsseldorf. In Ellwangen, der baden-württembergischen Erstaufnahmeeinrichtung, ist sogar jeder zweite Bewohner erkrankt.