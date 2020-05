waschen, schneiden, desinfizieren: Heute dürfen Friseursalons unter strengen Hygieneauflagen wieder eröffnen. Nach Wochen der "Do it yourself"-Videos und verunglückter Versuche, sich den Ansatz zu färben, dürfte diese Lockerung für viele eine Erleichterung sein. Dabei werden Kundinnen und Kunden, aber auch Friseurinnen und Friseure sich erst einmal an den neuen Alltag zwischen Schere und Mundschutz gewöhnen müssen. Auch die Preise für einen Haarschnitt dürften teurer werden. Wir haben für Sie zusammengestellt, was Sie zu den Friseur-Eröffnungen wissen müssen.