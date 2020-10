Bundesfinanzminister Scholz bezeichnete den November am Donnerstag als "Monat der Wahrheit", in dem sich herausstellen werde, ob sich das Infektionsgeschehen so wieder in den Griff bekommen lasse. Wichtig ist in diesem Experiment deshalb auch, dass die neuen Hilfen schnell und flächendeckend bei den Betroffenen ankommen. Sonst wird die Akzeptanz der im Kampf gegen die Pandemie wichtigen Maßnahmen schnell absinken.