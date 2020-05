was könnte besser zur heutigen Walpurgisnacht passen als Geisterspiele - Spuk in leeren Fußballstadien? Spaß beiseite, natürlich geht es dabei nur um Sport und nicht um Spuk: Der Profifußball erwartet heute, dass die Bundesliga-Saison endlich weitergehen darf - wenigstens mit Spielen vor leeren Rängen, sogenannten Geisterspielen. Was dafür und was dagegen spricht, hat ZDF-Kommentator Béla Réthy in einem Pro und Contra zusammengefasst.