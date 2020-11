Am vergangenen Montag hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 13.363 gelegen - also um 2.539 Fälle höher als an diesem Montag. Damit lag der Montagswert erstmals seit August nicht über dem der Woche zuvor. Ein gesicherter Trend lässt sich daraus aber nicht ablesen - zumal andere Kennzahlen für das Infektionsgeschehen weiter bedenklich hoch sind.