noch sind wir nicht über den Berg, auch wenn die Zahlen zur Corona-Pandemie in Deutschland in die gewünschte Richtung zeigen. Klar ist bereits, dass die finanziellen Kosten der Krise enorm sein werden. Die Steuereinnahmen brechen ein, auf der anderen Seite sind Institutionen, Unternehmer und viele weitere Personenkreise in der schwierigen Zeit auf Hilfe vom Staat angewiesen. Deutschland steht hier als reiches Land noch vergleichsweise gut da. Bundesminister Heiko Maas kündigt deshalb an, die moralische Verpflichtung bei der humanitären Hilfe wahrzunehmen.



Nun kommen zum Brot die Spiele. Auch wenn die Mehrheit der Befragten in unserem aktuellen Politbarometer einem Saison-Restart der Fußball-Bundesliga ablehnend gegenüber steht, mangelt es derzeit an sonstiger öffentlicher Unterhaltung. Wie auch immer Sie Ihr Wochenende gestalten: Lassen Sie sich nicht von Verschwörungstheoretikern einnebeln. Mit unserem ZDFheuteCheck-Team, das die Fakten zum Thema Corona prüft, sind Sie jedenfalls auf der sicheren Seite. Das heutige Thema: "Warum Corona Verschwörungstheorien befeuert". Oder schauen Sie sich die Geburtstagsfeier von Thomas Gottschalk im ZDF an. Mehr dazu weiter unten im Update.