Tödliches Versagen - die Corona-Krise in Großbritannien: Auch auf der Insel ist es ein großer Kampf gegen das Coronavirus. Nirgends in Europa sind so viele Menschen gestorben, nirgends wird der wirtschaftliche Schaden so groß sein, fasst unsere London-Korrespondentin Diana Zimmermann die Situation zusammen. Mehr dazu auch in der auslandsjournal-Doku um 00:35 Uhr im ZDF oder in der ZDFMediathek.