Finalrunde der Champions League in Lissabon, der Europa League in NRW: Die Corona-Krise hat den Fußballkalender komplett durcheinander gewirbelt. Die Meisterschaft in Deutschland ist inzwischen entschieden, bei den europäischen Fußball-Wettbewerben sind die Siegerlisten fürs Jahr 2020 noch leer. Nach ZDF-Informationen hat die UEFA entschieden, dass die Champions League ihren Gewinner über elf Tage im August in Lissabon kürt. Die Europa League soll in Turnierform in den Stadien von Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf und Duisburg zu Ende gespielt werden. Das Finale ist für den 21. August angesetzt.