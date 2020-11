Mag sein, dass nur Nerds am Wochenende lernen, doch vielleicht haben Sie am Wochenende ein wenig Zeit, um unser neues Bildungsangebot kennenzulernen. Es richtet sich vor allem an Schülerinnen, Schüler und Lehrende, aber auch an andere Wissensinteressierte. In der ZDFmediathek unter "Terra X plus Schule" und auf dem YouTube-Kanal "Terra X plus" erwarten die Userinnen und User jede Woche zwei drei- bis achtminütige Erklärvideos, zunächst zu den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik.